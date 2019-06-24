Биатлонист Гараничев подписал контракт с СБР

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
Биатлонист Гараничев подписал контракт с СБР
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на попавшую в распоряжение агентства копию соглашения.

Отмечается, что Гараничев подписал контракт после встречи с президентом СБР Владимиром Драчёвым на сборе национальной команды в Чайковском.

В минувшем сезоне 31-летний Гараничев, занявший по итогам Кубка мира 15-е место, стал «героем» нескольких курьёзных ситуаций — опоздал на старт пасьюта на этапе КМ в США и перепутал количество штрафных кругов в гонке преследования на чемпионате мира.

В июне исполнительный директор СБР Сергей Голиков рассказал, что все члены национальной команды подписали контракты с организацией, а Гараничев отказался это делать.

Ранее в СБР сообщили о кадровых перестановках в тренерском совете.

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