В СБР сообщили о кадровых перестановках в тренерском совете

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В тренерском совете Союза биатлонистов России (СБР) сменился председатель.
В СБР сообщили о кадровых перестановках в тренерском совете
  • Александр Кравцов / © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, правление СБР приняло решение, что Евгений Редькин сменит Максима Кугаевского на посту председателя тренерского совета.

53-летний Кугаевский занял должность председателя тренерского совета СБР в 2018 году. Помимо этого, он является главным тренером сборной Тюменской области.

49-летний Редькин является олимпийским чемпионом 1992 года. В последние годы он занимал должность вице-президента Федерации биатлона Югры, а также главного тренера сборной ХМАО.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту гибели биатлониста Артемия Хасанкаева в Крыму.

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