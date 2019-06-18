СК возбудил дело по факту гибели биатлониста Хасанкаева в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева.

«Возбуждено уголовное дело по факту наличия признаков преступления («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — сообщает Следственный комитет.

Артемий Хасанкаев во время пробежки свернул с маршрута своей команды и пропал без вести. На следующий день было обнаружено его тело. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму.