СК возбудил дело по факту гибели биатлониста Хасанкаева в Крыму

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева.
СК возбудил дело по факту гибели биатлониста Хасанкаева в Крыму
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту наличия признаков преступления («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — сообщает Следственный комитет.

Артемий Хасанкаев во время пробежки свернул с маршрута своей команды и пропал без вести. На следующий день было обнаружено его тело. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму.

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