СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 17-летнего спортсмена из Мурманска в горах Крыма.

Как отмечается, биатлонист тренировался в группе с другими спортсменами в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта.

«После окончания тренировки и возвращения спортсменов в расположение пансионата «Рыбачий» в селе Рыбачье было обнаружено отсутствие несовершеннолетнего спортсмена», — заявили в СК.

Позднее труп юноши был обнаружен в стороне от ранее установленного маршрута пробежки спортсменов, уточнили там, добавив, что телесных повреждений на нём не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска. Позднее в Союзе биатлонистов России заявили, что погибшим является член юношеской сборной России по биатлону Артемий Хасанкаев.