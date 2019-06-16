В горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска

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Спортсмен из Мурманска погиб в горах Крыма. Тело юноши было обнаружено после того, как он не вернулся с утренней пробежки на базу отдыха.
В горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска
  • РИА Новости

Как отметил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, поиски спортсмена 2001 года рождения проводились как в горно-лесной зоне, так и в акватории вблизи посёлка Рыбачье городского округа Алушта.

«Ночью поиски были приостановлены и возобновлены сегодня рано утром. К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведётся расследование», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее спасатели обнаружили тела пяти из восьми альпинистов, которые пропали в середине мая при восхождении на восточную вершину пика Нандадеви (7434 метра) — вторую по высоте гору Индии.

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