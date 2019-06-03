В Гималаях найдены тела пяти из восьми пропавших альпинистов

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Спасатели обнаружили тела пяти из восьми альпинистов, которые пропали в середине мая при восхождении на восточную вершину пика Нандадеви (7434 метра) — вторую по высоте гору Индии.
В Гималаях найдены тела пяти из восьми пропавших альпинистов
  • Reuters

Как сообщает Sky News, пять тел были обнаружены при облёте на вертолёте ВВС Индии места, где группа в последний раз выходила на связь.

Предполагается, что альпинисты попали под лавину.

Ггруппа состояла из четверых британцев, двух американцев, гражданки Австралии и сопровождавшего их индийца. 13 мая они покинули базовый лагерь в деревне Мунсияри и начали восхождение, а через две недели должны были вернуться.

25 мая сообщалось, что общее число альпинистов, скончавшихся во время и после подъёма на Эверест с начала весеннего сезона восхождений в 2019 году, достигло 10. Ещё 10 человек погибли весной в других горах в Гималаях.

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