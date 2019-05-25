СМИ: На Эвересте в сезоне восхождений 2019 года погибли 10 человек
- Reuters
Об этом пишет Himalayan Times.
Последней жертвой высочайшей горы на планете стал британец Робин Фишеро, который скончался на высоте 8,6 тысячи метров.
Ещё 10 человек погибли в весеннем сезоне на других горах в Гималаях.
Отмечается, что четыре смерти зафиксированы на горе Макалу, три — на горе Канченджанга и по одной на горах Лхоцзе, Аннапурна и Чо-Ойю.
По данным СМИ, одни из последних погибших на Эвересте могли умереть из-за истощения, связанного с длительным ожиданием в очереди восхождения на вершину.
21 мая сообщалось, что шерпа из Непала Ками Рита дважды за неделю поднялся на Эверест и установил мировой рекорд по числу восхождений на высочайшую гору планеты, поднявшись на неё 24 раза.