СМИ: На Эвересте в сезоне восхождений 2019 года погибли 10 человек

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Общее число альпинистов, скончавшихся во время и после подъёма на Эверест с начала весеннего сезона восхождений в 2019 году, достигло 10 человек.
СМИ: На Эвересте в сезоне восхождений 2019 года погибли 10 человек
  • Reuters

Об этом пишет Himalayan Times.

Последней жертвой высочайшей горы на планете стал британец Робин Фишеро, который скончался на высоте 8,6 тысячи метров. 

Ещё 10 человек погибли в весеннем сезоне на других горах в Гималаях.

Отмечается, что четыре смерти зафиксированы на горе Макалу, три — на горе Канченджанга и по одной на горах Лхоцзе, Аннапурна и Чо-Ойю.

По данным СМИ, одни из последних погибших на Эвересте могли умереть из-за истощения, связанного с длительным ожиданием в очереди восхождения на вершину. 

21 мая сообщалось, что шерпа из Непала Ками Рита дважды за неделю поднялся на Эверест и установил мировой рекорд по числу восхождений на высочайшую гору планеты, поднявшись на неё 24 раза.

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