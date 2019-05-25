СМИ: На Эвересте в сезоне восхождений 2019 года погибли 10 человек

Общее число альпинистов, скончавшихся во время и после подъёма на Эверест с начала весеннего сезона восхождений в 2019 году, достигло 10 человек.

Об этом пишет Himalayan Times.

Последней жертвой высочайшей горы на планете стал британец Робин Фишеро, который скончался на высоте 8,6 тысячи метров.

Ещё 10 человек погибли в весеннем сезоне на других горах в Гималаях.

Отмечается, что четыре смерти зафиксированы на горе Макалу, три — на горе Канченджанга и по одной на горах Лхоцзе, Аннапурна и Чо-Ойю.

По данным СМИ, одни из последних погибших на Эвересте могли умереть из-за истощения, связанного с длительным ожиданием в очереди восхождения на вершину.

21 мая сообщалось, что шерпа из Непала Ками Рита дважды за неделю поднялся на Эверест и установил мировой рекорд по числу восхождений на высочайшую гору планеты, поднявшись на неё 24 раза.