Российские самбисты завоевали медали ЕИ-2019 во всех весовых категориях

Сборная России победила в общекомандном зачёте турнира по самбо на Европейских играх в Минске.

Всего на Европейских играх были разыграны 18 комплектов медалей в самбо. Российским спортсменам удалось завоевать награды в каждой весовой категории.

Победителями Европейских игр стали Елена Бондарева (в весовой категории до 48 кг), Диана Рябова (до 52 кг), Татьяна Казенюк (до 56 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг), Руслан Багдасарян до 62 кг), Андрей Перепелюк (до 82 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг).

Серебряными медалистами стали Жанара Кусанова (до 80 кг), Саян Хертек (до 57 кг) и Станислав Скрябин (до 74 кг). Бронзовые награды завоевали Яна Костенко (до 60 кг), Марина Мохнаткина (до 65 кг), Галина Амбарцумян (до 72 кг), Анна Балашова (свыше 80 кг), Андрей Кубарьков (до 52 кг), Никита Клецков (до 68 кг), Альсим Черноскулов (до 100 кг) и Артём Осипенко (свыше 100 кг).

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила лидерство в медальном зачёте после второго дня ЕИ-2019.