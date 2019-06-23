Сборная России сохранила лидерство в медальном зачёте после второго дня ЕИ-2019

За второй соревновательный день на Европейских играх в Минске российские спортсмены завоевали 21 медаль.

По итогам второго соревновательного дня Европейских игр — 2019 копилка сборной России пополнилась 21 медалью, из которых десять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. Наибольшее количество наград команде принесли самбисты.

Сборная России продолжает лидировать в общем зачёте, имея 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Второе место у Белоруссии (10, 9, 15), третьими идут украинские спортсмены (5, 6, 6).

Ранее сообщалось, что легкоатлет Иванюк завоевал серебро Европейских игр — 2019.