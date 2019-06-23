Канчельскис отправлен в отставку с поста главного тренера «Навбахора»

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Россиянин Андрей Канчельскис больше не является наставником узбекистанского футбольного клуба «Навбахор».

Как сообщает официальный сайт «Навбахора», российский специалист Андрей Канчельскис был уволен с должности главного тренера клуба ввиду неудовлетворительных результатов. После 12 туров команда занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Пахтакору» 14 очков.

Канчельскис возглавлял «Навбахор» с октября 2018 года. В прошлом сезоне российский специалист привёл команду к бронзовым медалям чемпионата Узбекистана.

Ранее Хави заявил, что мечтает вернуться в «Барселону» главным тренером.

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