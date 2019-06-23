Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».

«Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдёт к болельщикам», — приводит слова Федуна kp.ru.

«Спартак» был основан в 1922 году. Федун купил контрольный пакет акций клуба в 2003-м. С тех пор «Спартак» стал чемпионом России в 2017 году и обладателем Суперкубка России, пять раз завоёвывал серебряные медали национального первенства и трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Стадион «Открытие Арена», вмещающий 45 360 зрителей, был введён в эксплуатацию в сентябре 2014 года.

Ранее Федун заявил, что хочет отдать «Спартак» болельщикам в 2023 году.