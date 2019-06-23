Хэмилтон выиграл Гран-при Франции, Квят — 14-й

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в гонке восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.

Пятикратный чемпион мира пересёк финишную черту первым, не упуская лидерство на протяжении всех 53 кругов.

Второе место занял его напарник по Mercedes — финн Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик Ferrari монегаск Шарль Леклер.

Дополнительное очко за самый быстрый круг гонки завоевал другой пилот Ferrari — четырёхкратный чемпион немец Себастьян Феттель.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 19-й позиции, занял 14-е место.

Round 8 = DONE



A sixth win of 2019 for @LewisHamilton 🏆



And Sebastian Vettel takes the DHL Fastest Lap Award and bonus point#F1#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/fydEHSzoKX — Formula 1 (@F1) 23 июня 2019 г.

Ранее Сергей Сироткин высказал мнение, что работа с McLaren удваивает его шансы вернуться за руль болида «Формулы-1».