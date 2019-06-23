Хэмилтон выиграл Гран-при Франции, Квят — 14-й
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Пятикратный чемпион мира пересёк финишную черту первым, не упуская лидерство на протяжении всех 53 кругов.
Второе место занял его напарник по Mercedes — финн Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик Ferrari монегаск Шарль Леклер.
Дополнительное очко за самый быстрый круг гонки завоевал другой пилот Ferrari — четырёхкратный чемпион немец Себастьян Феттель.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 19-й позиции, занял 14-е место.
Round 8 = DONE— Formula 1 (@F1) 23 июня 2019 г.
A sixth win of 2019 for @LewisHamilton 🏆
And Sebastian Vettel takes the DHL Fastest Lap Award and bonus point#F1#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/fydEHSzoKX
Ранее Сергей Сироткин высказал мнение, что работа с McLaren удваивает его шансы вернуться за руль болида «Формулы-1».