Хэмилтон выиграл Гран-при Франции, Квят — 14-й

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Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в гонке восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции, Квят — 14-й
  • ©Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Пятикратный чемпион мира пересёк финишную черту первым, не упуская лидерство на протяжении всех 53 кругов.

Второе место занял его напарник по Mercedes — финн Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик Ferrari монегаск Шарль Леклер.

Дополнительное очко за самый быстрый круг гонки завоевал другой пилот Ferrari — четырёхкратный чемпион немец Себастьян Феттель.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 19-й позиции, занял 14-е место.

Ранее Сергей Сироткин высказал мнение, что работа с McLaren удваивает его шансы вернуться за руль болида «Формулы-1».

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