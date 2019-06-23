Сироткин считает, что работа с McLaren удваивает его шансы вернуться за руль болида «Формулы-1»

Российский гонщик Сергей Сироткин, являющийся резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault, прокомментировал своё решение занять аналогичную роль в команде McLaren.

«Насколько я знаю, перед гонкой в Ле-Мане представители McLaren провели переговоры с SMP Racing о возможности в случае необходимости рассчитывать на мои услуги и использовать меня для дополнительной работы на базе команды на симуляторе. Для меня же это опыт поработать в такой команде, как McLaren. И большая честь, что обе команды ценят меня. Кроме того, это предложение в два раза повышает мои шансы сесть за руль машины «Формулы-1», — приводит слова Сироткина Autosport.

Сироткин выступал в «Формуле-1» в качестве основного пилота в 2018 году за британскую команду Williams, но на сезон-2019 ему не нашлось места ни в одной из 10 команд. В феврале 2019 года было объявлено, что россиянин вернётся в Renault в качестве резервного гонщика, а в июне он стал запасным пилотом McLaren.

Ранее сообщалось, что Toro Rosso из тактических соображений подвела Квята под штраф на Гран-при Франции.