СМИ: Toro Rosso из тактических соображений подвела Квята под штраф на Гран-при Франции
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Как сообщает Motorsport, в команде решили воспользоваться сложившейся ситуацией, а именно заменой перед этапом во Франции всех элементов силовой установки, при этом по ряду компонентов уже был превышен разрешённый правилами лимит замен, и он бы откатился на последнее место на старте.
Toro Rosso сознательно нарушила пломбы на тех элементах, количество замен которых не было превышено, чтобы в будущем минимизировать штрафы, поскольку за первую внеплановую замену даётся наказание в виде лишения десяти позиций на старте, а за вторую и последующие — пяти.
Ранее сообщалось, что Боттас стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Франции.