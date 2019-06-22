СМИ: Toro Rosso из тактических соображений подвела Квята под штраф на Гран-при Франции

Команда Toro Rosso воспользовалась тонкостями регламента по расходу компонентов силовой установки на болиде россиянина Даниила Квята на восьмом этапе «Формулы-1» Гран-при Франции.

Как сообщает Motorsport, в команде решили воспользоваться сложившейся ситуацией, а именно заменой перед этапом во Франции всех элементов силовой установки, при этом по ряду компонентов уже был превышен разрешённый правилами лимит замен, и он бы откатился на последнее место на старте.

Toro Rosso сознательно нарушила пломбы на тех элементах, количество замен которых не было превышено, чтобы в будущем минимизировать штрафы, поскольку за первую внеплановую замену даётся наказание в виде лишения десяти позиций на старте, а за вторую и последующие — пяти.

Ранее сообщалось, что Боттас стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Франции.