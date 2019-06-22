Боттас стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Франции, Квят — 17-й

Финн Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в третьей свободной практике восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.

Reuters

Финский гонщик преодолел свой лучший круг по трассе «Поль Рикар» за 1 минуту 30,159 секунды. Вторым стал его напарник по команде пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 17-е место, уступив лидеру 2,381 секунды. FP3 CLASSIFICATION



Lando, P7 👏#FrenchGP 🇫🇷 #F1pic.twitter.com/rwA7lTyT7v — Formula 1 (@F1) 22 июня 2019 г. Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель предложил сжечь гоночные правила «Формулы-1».