Боттас стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Франции, Квят — 17-й

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Финн Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в третьей свободной практике восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.
Боттас стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Франции, Квят — 17-й
  • Reuters

Финский гонщик преодолел свой лучший круг по трассе «Поль Рикар» за 1 минуту 30,159 секунды.

Вторым стал его напарник по команде пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 17-е место, уступив лидеру 2,381 секунды.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель предложил сжечь гоночные правила «Формулы-1».

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