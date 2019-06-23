СМИ: «Спартак» заинтересован в трансфере футболиста сборной Алжира

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Алжира и итальянского «Эмполи» Исмаэля Беннасера.

Как сообщает «Чемпионат», 21-летний хавбек попал в сферу интересов московского клуба в связи с тем, что не получилось достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека.

Беннасер перешёл в «Эмполи» из лондонского «Арсенала» летом 2017 года. В его активе два гола и семь голевых передач в 77 матчах за итальянскую команду.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом.