СМИ: «Спартак» заинтересован в трансфере футболиста сборной Алжира
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Как сообщает «Чемпионат», 21-летний хавбек попал в сферу интересов московского клуба в связи с тем, что не получилось достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека.
Беннасер перешёл в «Эмполи» из лондонского «Арсенала» летом 2017 года. В его активе два гола и семь голевых передач в 77 матчах за итальянскую команду.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом.