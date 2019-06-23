«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками.

Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.

Детали контрактов не разглашаются.

32-летний Коченков перешёл в «Локомотив» в 2015 году и сыграл в 12 матчах. 32-летний Игнатьев впервые присоединился к железнодорожникам в 2010 году, отыграл два года, а затем вернулся в клуб уже в 2016 году. В его активе 12 голов в 142 матчах. 30-летний Коломейцев играет за «Локомотив» с 2015 года. На его счету шесть голов в 88 матчах. 33-летний Ротенберг является игроком московского клуба с 2016 года. В его активе 17 матчей.

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