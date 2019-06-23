В UFC произошёл второй по скорости нокаут в истории организации

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В бою между бразильцем Жаирзиньо Розенструйком и американцем Алленом Кроудером на турнире UFC Fight Night 153 состоялся второй по скорости нокаут в истории организации.
В UFC произошёл второй по скорости нокаут в истории организации
  • © Фото из Twitter Розенструйка

Розенструйк на турнире в американском Гринвилле нокаутировал соперника за девять секунд после начала.

Быстрее него с оппонентом расправлялся только Дон Фрай в 1996. Ему для этого понадобилось одну секунду меньше.

Ранее сообщалось, что Артём Лобов победил Пола Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6.

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