В UFC произошёл второй по скорости нокаут в истории организации

В бою между бразильцем Жаирзиньо Розенструйком и американцем Алленом Кроудером на турнире UFC Fight Night 153 состоялся второй по скорости нокаут в истории организации.

Розенструйк на турнире в американском Гринвилле нокаутировал соперника за девять секунд после начала.

Быстрее него с оппонентом расправлялся только Дон Фрай в 1996. Ему для этого понадобилось одну секунду меньше.

Ранее сообщалось, что Артём Лобов победил Пола Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6.