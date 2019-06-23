В UFC произошёл второй по скорости нокаут в истории организации
- © Фото из Twitter Розенструйка
Розенструйк на турнире в американском Гринвилле нокаутировал соперника за девять секунд после начала.
Быстрее него с оппонентом расправлялся только Дон Фрай в 1996. Ему для этого понадобилось одну секунду меньше.
Ранее сообщалось, что Артём Лобов победил Пола Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6.
JUST. LIKE. THAT! 😱@JairRozenstruik makes a statement in the heavyweight division at #UFCGreenville! pic.twitter.com/b4UiC7t949— UFC Europe (@UFCEurope) 22 июня 2019 г.