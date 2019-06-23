WBO назначила украинца Усика обязательным претендентом на титул в тяжёлом весе

Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила украинца Александра Усика обязательным претендентом чемпионский пояс в тяжёлом весе.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

На данный момент титулом WBO владеет мексиканец Энди Руис, который 2 июня победил британца Энтони Джошуа и также стал обладателем поясов WBA, IBO, IBF. Реванш Руиса и Джошуа состоится до конца года.

Усик должен был провести первый бой в новой для себя весовой категории 25 мая с Карлосом Такамом, но украинец получил травму, из-за чего поединок перенесли на сентябрь.

Ранее Руис назвал Джошуа плохим боксёром.