СМИ: Экс-тренер «Спартака» Каррера претендует на пост наставника иранского «Персеполиса»

Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера может возглавить иранский «Персеполис».

Об этом сообщает Tehran Times.

Помимо Карреры на должность претендуют хорват Крунослав Юрчич, немец Александр Нури и итальянец Вальтер Дзенга.

Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России по футболу, а также впервые в истории стали обладателями Суперкубка страны.

Ранее Леонид Федун объяснил решение уволить Карреру из «Спартака».