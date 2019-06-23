СМИ: Экс-тренер «Спартака» Каррера претендует на пост наставника иранского «Персеполиса»
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Об этом сообщает Tehran Times.
Помимо Карреры на должность претендуют хорват Крунослав Юрчич, немец Александр Нури и итальянец Вальтер Дзенга.
Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России по футболу, а также впервые в истории стали обладателями Суперкубка страны.
Ранее Леонид Федун объяснил решение уволить Карреру из «Спартака».