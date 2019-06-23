СМИ: Экс-тренер «Спартака» Каррера претендует на пост наставника иранского «Персеполиса»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера может возглавить иранский «Персеполис».
СМИ: Экс-тренер «Спартака» Каррера претендует на пост наставника иранского «Персеполиса»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tehran Times.

Помимо Карреры на должность претендуют хорват Крунослав Юрчич, немец Александр Нури и итальянец Вальтер Дзенга.

Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России по футболу, а также впервые в истории стали обладателями Суперкубка страны.

Ранее Леонид Федун объяснил решение уволить Карреру из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить