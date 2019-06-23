В «Реале» намекнули, что клуб был заинтересован в Месси

Директор мадридского футбольного клуба «Реал» Херонимо Фарре заявил, что коллектив из столицы Испании никогда не мог реально рассчитывать на трансфер нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Если Месси не играл в Мадриде, это потому, что мы не смогли этого сделать. Это задача невыполнима и он недоступен», — приводит слова директора El Mundo Deportivo.

При этом он отметил, что «Реалу» удалось подписать контракт с другой большой звездой Криштиану Роналду.

«Мадрид наслаждался его талантом в течение девяти сезонов», — добавил Фарре.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен создать свою женскую футбольную команду.