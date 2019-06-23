В «Реале» намекнули, что клуб был заинтересован в Месси
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«Если Месси не играл в Мадриде, это потому, что мы не смогли этого сделать. Это задача невыполнима и он недоступен», — приводит слова директора El Mundo Deportivo.
При этом он отметил, что «Реалу» удалось подписать контракт с другой большой звездой Криштиану Роналду.
«Мадрид наслаждался его талантом в течение девяти сезонов», — добавил Фарре.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен создать свою женскую футбольную команду.