СМИ: «Реал» намерен создать свою женскую футбольную команду

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Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен создать свою женскую команду.
СМИ: «Реал» намерен создать свою женскую футбольную команду
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает AS, в «Реале» не хотят строить команду с нуля, а намерены выкупить женский клуб «Такон», место которого в чемпионате и займёт новый коллектив «галактикос».

Отмечается, что большинство футболисток «Такона», вероятно, сохранят свои места в команде, и к ним присоединятся ещё несколько звёздных игроков, которых купят в других клубах.

В настоящее время в женской Примере играют 16 команд, среди которых представлены коллективы таких испанских клубов: «Барселона», «Атлетико», «Валенсия», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Эспаньол», «Бетис» и «Леванте».

Ранее сообщалось, что Рауль был назначен главным тренером резервной команды «Реала».

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