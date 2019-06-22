СМИ: «Реал» намерен создать свою женскую футбольную команду

Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен создать свою женскую команду.

Как сообщает AS, в «Реале» не хотят строить команду с нуля, а намерены выкупить женский клуб «Такон», место которого в чемпионате и займёт новый коллектив «галактикос».

Отмечается, что большинство футболисток «Такона», вероятно, сохранят свои места в команде, и к ним присоединятся ещё несколько звёздных игроков, которых купят в других клубах.

В настоящее время в женской Примере играют 16 команд, среди которых представлены коллективы таких испанских клубов: «Барселона», «Атлетико», «Валенсия», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Эспаньол», «Бетис» и «Леванте».

Ранее сообщалось, что Рауль был назначен главным тренером резервной команды «Реала».