СМИ: «Валенсия» выбирает между Черышевым и футболистом «Барселоны»

Клуб испанской Примеры «Валенсия» имеет несколько вариантов усиления средней линии поля.

Как сообщает Marca, руководство «Валенсии» в качестве усиления полузащиты команды выбирает между россиянином Денисом Черышевым и Денисом Суаресом, который защищает цвета «Барселоны».

По информации источника руководство «сине-гранатовых» хочет получить за своего исполнителя €15 млн. Именно футболист «Барселоны» является для «Валенсии» приоритетным вариантом, которого хочет заполучить главный тренер команды Марселино Тораль высоко оценивает его игровые качества.

Россиянин Черышев провёл прошлый сезон как раз в составе «Валенсии». Игрок выступал за клуб на правах аренды из «Вильярреала». В договоре футболиста была прописана опция о выкупе за €9 млн, однако «Валенсия» не стала её активировать. В клубе рассичтывают, что стоимость трансфера российского игрока удастся снизить.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» решил не продавать Черышева в «Валенсию».