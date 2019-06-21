СМИ: «Вильярреал» решил не продавать Черышева в «Валенсию»

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» изменил свои намерения относительно российского полузащитника Дениса Черышева.

Как сообщает Plaza Deportiva, в «Вильярреале» недовольны попытками «Валенсии» сбить цену на 28-летнего хавбека. Кроме того, теперь, заручившись финансовой поддержкой, клуб способен сохранить россиянина в команде на условиях, прописанных в его контракте.

В прошлом сезоне Черышев сыграл в 41 матче за «Валенсию» на правах аренды и записал в свой актив четыре гола и пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» не воспользовалась правом выкупа Черышева.