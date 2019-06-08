AS: «Валенсия» не воспользовалась правом выкупа Черышева

Испанский футбольный клуб «Валенсия» не воспользовался правом выкупа контракта российского полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала».

Как сообщает AS, «Валенсия» могла до 25 мая выкупить игрока за €8 млн, но не воспользовалась данной опцией.

Отмечается, что «летучие мыши» стараются добиться снижение суммы трансфера со стороны «Вильярреала» из-за травмы футболиста.

Минувший сезон Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», провёл в аренде в «Валенсии». За это время он сыграл 41 матч, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Вместе с «Валенсией» он стал обладателем Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» хочет выкупить Черышева менее чем за €7 млн.