AS: «Валенсия» не воспользовалась правом выкупа Черышева

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» не воспользовался правом выкупа контракта российского полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала».
AS: «Валенсия» не воспользовалась правом выкупа Черышева
  • Reuters

Как сообщает AS, «Валенсия» могла до 25 мая выкупить игрока за €8 млн, но не воспользовалась данной опцией. 

Отмечается, что «летучие мыши» стараются добиться снижение суммы трансфера со стороны «Вильярреала» из-за травмы футболиста.

Минувший сезон Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», провёл в аренде в «Валенсии». За это время он сыграл 41 матч, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Вместе с «Валенсией» он стал обладателем Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» хочет выкупить Черышева менее чем за €7 млн.

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