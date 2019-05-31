СМИ: «Валенсия» хочет выкупить Черышева менее чем за €7 млн

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» нацелен выкупить у «Вильярреала» российского полузащитника Дениса Черышева.
СМИ: «Валенсия» хочет выкупить Черышева менее чем за €7 млн
  • Reuters

Как сообщает AS, в «Валенсии» заинтересованы в продолжении сотрудничества с 28-летним россиянином, выступавшим в минувшем сезоне на правах аренды.

Отмечается, что валенсийцы хотят заплатить за Черышева менее €7 млн, которые требует «Вильярреал», и намерены снизить цену на российского форварда, мотивируя это его травмой.

В прошлом сезоне Черышев сыграл в 41 матче за «Валенсию» и записал в свой актив четыре гола и пять голевых передач.

Ранее Черышев заявил, что гордится «Валенсией» после победы в Кубке Испании.

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