СМИ: «Валенсия» хочет выкупить Черышева менее чем за €7 млн

Испанский футбольный клуб «Валенсия» нацелен выкупить у «Вильярреала» российского полузащитника Дениса Черышева.

Как сообщает AS, в «Валенсии» заинтересованы в продолжении сотрудничества с 28-летним россиянином, выступавшим в минувшем сезоне на правах аренды.

Отмечается, что валенсийцы хотят заплатить за Черышева менее €7 млн, которые требует «Вильярреал», и намерены снизить цену на российского форварда, мотивируя это его травмой.

В прошлом сезоне Черышев сыграл в 41 матче за «Валенсию» и записал в свой актив четыре гола и пять голевых передач.

Ранее Черышев заявил, что гордится «Валенсией» после победы в Кубке Испании.