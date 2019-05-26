Черышев заявил, что гордится «Валенсией» после победы в Кубке Испании

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился эмоциями после завоевания Кубка Испании по футболу.

«Победители Кубка! Горжусь этой командой! Удивительное усилие! Всем спасибо за поддержку. Без вас это было бы невозможно. Без вас ничего из этого не вышло бы! Вперёд, «Валенсия», — написал Черышев в своём Instagram под фото, на котором он целует трофей.

«Валенсия» в финале обыграла «Барселону» со счётом 2:1. Сам Черышев не смог принять участие в матче из-за травмы, но прибыл на игру на костылях, чтобы поддержать свою команду.

Ранее сообщалось, что Черышев выиграл свой четвёртый клубный трофей.