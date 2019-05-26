Черышев заявил, что гордится «Валенсией» после победы в Кубке Испании
- Reuters
«Победители Кубка! Горжусь этой командой! Удивительное усилие! Всем спасибо за поддержку. Без вас это было бы невозможно. Без вас ничего из этого не вышло бы! Вперёд, «Валенсия», — написал Черышев в своём Instagram под фото, на котором он целует трофей.
«Валенсия» в финале обыграла «Барселону» со счётом 2:1. Сам Черышев не смог принять участие в матче из-за травмы, но прибыл на игру на костылях, чтобы поддержать свою команду.
Ранее сообщалось, что Черышев выиграл свой четвёртый клубный трофей.