Черышев выиграл свой четвёртый клубный трофей

Российский полузащитник Денис Черышев пополнил свою коллекцию трофеев, завоёванных на клубном уровне.

Благодаря победе «Валенсии», за которую Черышев выступает на правах аренды из «Вильярреала», над каталонской «Барселоной» в финале Кубка Испании сезона-2018/19, в активе 28-летнего россиянина стало четыре клубных трофея.

В составе «Реала», воспитанником которого он является, Черышев выиграл Лигу чемпионов, а с молодёжной командой — третий дивизион чемпионата Испании. В его активе также победа в Лиге Европы в составе «Севильи».

В нынешнем сезоне российский хавбек сыграл в 41 матче, записал в свой активе 4 гола и 5 результативных передач. Концовку сезона Черышев пропускает из-за травмы, полученной в конце апреля.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» впервые за 11 лет завоевала Кубок Испании, обыграв «Барселону».