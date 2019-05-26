Черышев выиграл свой четвёртый клубный трофей
- Reuters
Благодаря победе «Валенсии», за которую Черышев выступает на правах аренды из «Вильярреала», над каталонской «Барселоной» в финале Кубка Испании сезона-2018/19, в активе 28-летнего россиянина стало четыре клубных трофея.
В составе «Реала», воспитанником которого он является, Черышев выиграл Лигу чемпионов, а с молодёжной командой — третий дивизион чемпионата Испании. В его активе также победа в Лиге Европы в составе «Севильи».
В нынешнем сезоне российский хавбек сыграл в 41 матче, записал в свой активе 4 гола и 5 результативных передач. Концовку сезона Черышев пропускает из-за травмы, полученной в конце апреля.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» впервые за 11 лет завоевала Кубок Испании, обыграв «Барселону».