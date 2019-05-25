«Валенсия» впервые за 11 лет завоевала Кубок Испании, обыграв «Барселону»

«Валенсия» одержала победу над каталонской «Барселоной» в финале Кубка Испании по футболу.

Встреча, прошедшая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершилась со счётом 2:0 в пользу валенсийцев.

Победу «летучим мышам» принесли голы Кевина Гамейро и Родриго, забивших на 21-й и 33-й минутах.

Барселона ответила голом Лионеля Месси, отличившегося на 73-й минуте.

Для «Валенсии» это восьмая победа в Кубке Испании в истории клуба и первая с сезона-2007/08.

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