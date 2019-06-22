Экс-футболист Савин о матче «Торпедо» — «Шеффилд»: это было круто

Бывший футболист, а ныне телеведущий и блогер Евгений Савин поделился эмоциями от товарищеского матча между московским «Торпедо» и английским «Шеффилдом».

«Это контрольный матч, полная трибуна, английская команда любителей, которая собирает почти полный стадион, это здорово. Сейчас один тренер сказал: «Мы радуемся, а счёт 0:5, соберитесь». Но всё равно сегодня было круто», — цитирует блогера «Чемпионат».

По его словам, у «Шеффилда» возникли проблемы с составом перед игрой, так как некоторые ключевые игроки команды не смогли получить визу. При этом он отметил, что первые 25 минут английский коллектив провёл хорошо.

«Во втором тайме вышли вообще все, кто на футбольном поле видят друг друга впервые. Поэтому была такая сборная солянка, но и «Торпедо» играло очень хорошо», — сказал Савин.

Отметим, что сам Савин сыграл в этом матче в составе «Шеффилда».

Ранее «Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира.