«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
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- РИА Новости
Встреча прошла в Москве на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова» и завершилась со счётом 5:0.
В составе российского коллектива дубль оформил Темур Джигия, а также отличились Игорь Лебеденко, Константин Кертанов и Артём Самсонов.
За «Шеффилд» сыграли бывший российский футболист, а ныне блогер Евгений Савин, а также экс-игрок «Торпедо» Эдгарс Гаурачс.
Ранее «Торпедо» объявило о трансферах Рязанцева и Лебеденко.