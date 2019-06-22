«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

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Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова» и завершилась со счётом 5:0.

В составе российского коллектива дубль оформил Темур Джигия, а также отличились Игорь Лебеденко, Константин Кертанов и Артём Самсонов.

За «Шеффилд» сыграли бывший российский футболист, а ныне блогер Евгений Савин, а также экс-игрок «Торпедо» Эдгарс Гаурачс.

Ранее «Торпедо» объявило о трансферах Рязанцева и Лебеденко.

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