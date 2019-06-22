Самбистка Казенюк завоевала золото Европейских игр в весовой категории до 56 кг

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Россиянка Татьяна Казенюк победила на соревнованиях по самбо в весовой категории до 56 кг в рамках Европейских игр в Минске.
Самбистка Казенюк завоевала золото Европейских игр в весовой категории до 56 кг
  • Reuters

Россиянка в финале одолела местную спортсменку Анастасию Архипову.

Третье место между собой поделили Даниэла Пороинеану из Румынии и Лаура Фурнье из Франции.

Ранее российский самбист Хертек стал вторым на Европейских играх в весовой категории до 57 кг.

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