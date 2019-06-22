Самбистка Казенюк завоевала золото Европейских игр в весовой категории до 56 кг

Россиянка Татьяна Казенюк победила на соревнованиях по самбо в весовой категории до 56 кг в рамках Европейских игр в Минске.

Reuters

Россиянка в финале одолела местную спортсменку Анастасию Архипову. Третье место между собой поделили Даниэла Пороинеану из Румынии и Лаура Фурнье из Франции. Ранее российский самбист Хертек стал вторым на Европейских играх в весовой категории до 57 кг.