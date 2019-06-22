Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Фрации, Квят — 16-й
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Пятикратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг по трассе «Поль Рикар» за 1 минуту 28,319 секунды.
Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 16-е место, однако из-за штрафа он будет стартовать в предстоящей гонке из хвоста пелотона.
QUALIFYING CLASSIFICATION: @LewisHamilton's 60th pole for Mercedes 👊#FrenchGP 🇫🇷 #F1pic.twitter.com/robH5jBvIg— Formula 1 (@F1) 22 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что Toro Rosso из тактических соображений подвела Квята под штраф на Гран-при Франции.