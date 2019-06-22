Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Фрации, Квят — 16-й

Короткая ссылка
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в квалификации восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Фрации, Квят — 16-й
  • © Jose Breton/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Пятикратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг по трассе «Поль Рикар» за 1 минуту 28,319 секунды.

Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 16-е место, однако из-за штрафа он будет стартовать в предстоящей гонке из хвоста пелотона.

Ранее сообщалось, что Toro Rosso из тактических соображений подвела Квята под штраф на Гран-при Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить