Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Фрации, Квят — 16-й

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в квалификации восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.

Пятикратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг по трассе «Поль Рикар» за 1 минуту 28,319 секунды.

Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 16-е место, однако из-за штрафа он будет стартовать в предстоящей гонке из хвоста пелотона.

Ранее сообщалось, что Toro Rosso из тактических соображений подвела Квята под штраф на Гран-при Франции.