Мбаппе заявил, что не хочет быть лучшим игроком в истории футбола

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Форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе рассказал, чего он хочет достичь за свою профессиональную карьеру.
Мбаппе заявил, что не хочет быть лучшим игроком в истории футбола
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Не хочу быть лучшим игроком в истории. Хочу выкладываться на 100% в каждой игре. По завершении карьеры хочется взглянуть на то, что я делал, и сказать: «Отлично, я горжусь своей работой. Я сделал всё возможное». Не хочу чувствовать разочарование. Делаю всё, чтобы завоёвывать трофеи и преуспевать в работе. Это всё, что имеет значение», — приводит слова Мбаппе ESPN.

20-летний форвард уже записал в свой актив ряд престижных трофеев: три — за победу в Лиге 1, по одному — за выигрыш Кубка и Суперкубка страны. В составе сборной U-19 он стал чемпионом Европы, а с основной командой — чемпионом мира 2018 года. На его счету также множество индивидуальных наград.

Ранее сообщалось, что Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES.

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