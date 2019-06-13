Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory.

Рейтинг обнародован на официальном портале. Он был составлен в соответствии с алгоритмом, который учитывает возраст, контракт, амплуа, а также выступления как на клубном уровне, так и на уровне национальных команд.

Первое место в списке занял форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (€252 млн). Вторым стал нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах (€219,6 млн), а замкнул тройку лучших полузащитник «Манчестер Сити» и национальной команды Англии Рахим Стерлинг (€207,8 млн).

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал четвёртым (€167,4 млн), а Криштиану Роналду — 20-м (€118,1 млн).

Ранее чемпион мира 1998 года Давид Трезеге восхитился достижением французского нападающего Килиана Мбаппе, забившего 100-й мяч в карьере.