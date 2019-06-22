Баскетболистка Позднякова: отец сказал, что не притрагивался к нашим с сестрой карьерам

Короткая ссылка
Российская баскетболиста Анна Позднякова, младшая дочь главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, рассказала о периоде, когда ходили слухи о влиянии отца на её спортивную карьеру.
Баскетболистка Позднякова: отец сказал, что не притрагивался к нашим с сестрой карьерам
  • © fiba.basketball

«Даже в том году говорили, что на Кубок мира я попала потому, что у меня папа президент ОКР. Я всё понимаю. Мы недавно с папой об этом разговаривали. Он сказал: «Я никогда не притрагивался к вашим карьерам. Вы всего добивались сами, как и я. Так и должно быть». Например, в том году меня не взяли в основной состав сборной до 18 лет. И никто же ничего не делал, не пропихивал. Так сложилось. Значит, я сама где-то недоработала, чего-то не хватило», — приводит слова Поздняковой «Матч ТВ».

19-летняя баскетболиста в составе сборной России по баскетболу 3 × 3 завоевала золото чемпионата мира 2018 года среди команд до 23 лет. В настоящее время она в составе национальной команды выступает на Европейских играх — 2019 в Минске в аналогичной дисциплине.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3 × 3 победила в стартовом матче на Европейских играх.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить