Баскетболистка Позднякова: отец сказал, что не притрагивался к нашим с сестрой карьерам

Российская баскетболиста Анна Позднякова, младшая дочь главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, рассказала о периоде, когда ходили слухи о влиянии отца на её спортивную карьеру.

«Даже в том году говорили, что на Кубок мира я попала потому, что у меня папа президент ОКР. Я всё понимаю. Мы недавно с папой об этом разговаривали. Он сказал: «Я никогда не притрагивался к вашим карьерам. Вы всего добивались сами, как и я. Так и должно быть». Например, в том году меня не взяли в основной состав сборной до 18 лет. И никто же ничего не делал, не пропихивал. Так сложилось. Значит, я сама где-то недоработала, чего-то не хватило», — приводит слова Поздняковой «Матч ТВ».

19-летняя баскетболиста в составе сборной России по баскетболу 3 × 3 завоевала золото чемпионата мира 2018 года среди команд до 23 лет. В настоящее время она в составе национальной команды выступает на Европейских играх — 2019 в Минске в аналогичной дисциплине.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3 × 3 победила в стартовом матче на Европейских играх.