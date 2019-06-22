Отец хоккеиста Подколзина рассказал об отношении сына к драфту НХЛ

Александр Подколзин, отец российского хоккеиста Василия Подколзина, рассказал об отношении сына к драфту Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года.

При действующем контракте попасть в десятку — очень хорошо. По поводу команды было не особо принципиально, сын вообще не придавал значения этому, никаких пожеланий не было», — приводит слова Подколзина-старшего ТАСС.

Он отметил, что если бы у его сына не было действующего соглашения с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, то его могли бы выбрать под более высоким номером.

17-летний Подколзин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» в первом раунде драфта 2019 года под общим 10-м номером. Он дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне, сыграв в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что генменеджер «Ванкувера» доволен выбором Подколзина на драфте НХЛ.