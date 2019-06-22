Отец хоккеиста Подколзина рассказал об отношении сына к драфту НХЛ

Короткая ссылка
Александр Подколзин, отец российского хоккеиста Василия Подколзина, рассказал об отношении сына к драфту Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года.
Отец хоккеиста Подколзина рассказал об отношении сына к драфту НХЛ
  • © Derek Cain/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

При действующем контракте попасть в десятку — очень хорошо. По поводу команды было не особо принципиально, сын вообще не придавал значения этому, никаких пожеланий не было», — приводит слова Подколзина-старшего ТАСС.

Он отметил, что если бы у его сына не было действующего соглашения с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, то его могли бы выбрать под более высоким номером.

17-летний Подколзин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» в первом раунде драфта 2019 года под общим 10-м номером. Он дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне, сыграв в трёх матчах, но не отличился результативными действиями. 

Ранее сообщалось, что генменеджер «Ванкувера» доволен выбором Подколзина на драфте НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить