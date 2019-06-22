Отец хоккеиста Подколзина рассказал об отношении сына к драфту НХЛ
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При действующем контракте попасть в десятку — очень хорошо. По поводу команды было не особо принципиально, сын вообще не придавал значения этому, никаких пожеланий не было», — приводит слова Подколзина-старшего ТАСС.
Он отметил, что если бы у его сына не было действующего соглашения с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, то его могли бы выбрать под более высоким номером.
17-летний Подколзин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» в первом раунде драфта 2019 года под общим 10-м номером. Он дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне, сыграв в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что генменеджер «Ванкувера» доволен выбором Подколзина на драфте НХЛ.