СМИ: «Наполи» согласен продать Кулибали в «Манчестер Сити» за €120 млн

Футболист «Наполи» Калиду Кулибали может пополнить состав чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ), «Манчестер Сити».

Как сообщает Tuttosport, руководство «Наполи» согласно отпустить сенегальского защитника Калиду Кулибали в «Манчестер Сити» за €120 млн. На трансфере футболиста настаивает главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола.

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В прошлом сезоне игрок провёл 35 матчей в Серии А, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить €70 млн за де Лигта.