СМИ: «Ювентус» готов заплатить €70 млн за де Лигта

Туринский «Ювентус» проявляет серьёзный интерес к 19-летнему защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту.

Как сообщает De Telegraaf, туринский «Ювентус» готов заплатить «Аяксу» €70 млн за трансфер центрального защитника Матейса де Лигта с зарплатой в €15—20 млн в год.

Голландец, чьи интересы представляет известный агент Мино Райола, уже отклонил предложение «Барселоны». Помимо «Ювентуса», на услуги футболиста претендуют ПСЖ и «Бавария».

Ранее сообщалось, что «Аякс» продлил контракт с главным тренером тен Хагом.