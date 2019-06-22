СМИ: «Ювентус» готов заплатить €70 млн за де Лигта

Короткая ссылка
Туринский «Ювентус» проявляет серьёзный интерес к 19-летнему защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту.
СМИ: «Ювентус» готов заплатить €70 млн за де Лигта
  • globallookpress.com
  • © BEAUTIFULSPORTS/Orangepictures

Как сообщает De Telegraaf, туринский «Ювентус» готов заплатить «Аяксу» €70 млн за трансфер центрального защитника Матейса де Лигта с зарплатой в €15—20 млн в год.

Голландец, чьи интересы представляет известный агент Мино Райола, уже отклонил предложение «Барселоны». Помимо «Ювентуса», на услуги футболиста претендуют ПСЖ и «Бавария».

Ранее сообщалось, что «Аякс» продлил контракт с главным тренером тен Хагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить