СМИ: «Ювентус» готов заплатить €70 млн за де Лигта
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Как сообщает De Telegraaf, туринский «Ювентус» готов заплатить «Аяксу» €70 млн за трансфер центрального защитника Матейса де Лигта с зарплатой в €15—20 млн в год.
Голландец, чьи интересы представляет известный агент Мино Райола, уже отклонил предложение «Барселоны». Помимо «Ювентуса», на услуги футболиста претендуют ПСЖ и «Бавария».
Ранее сообщалось, что «Аякс» продлил контракт с главным тренером тен Хагом.