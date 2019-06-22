Нурмагомедов заявил, что готовится к войне в поединке против Порье

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Обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к бою против американца Дастина Порье.
Нурмагомедов заявил, что готовится к войне в поединке против Порье
  • © Christopher Khoury/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Дорога в Абу-Даби с братьями. Нам нужно быть готовыми к войне», — гласит подпись бойца под постом в Instagram.

Поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Этот поединок станет первым для российского бойца после дисквалификации, полученной за потасовку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, как Порье готовится к поединку с Нурмагомедовым.

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