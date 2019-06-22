Лукашенко призвал перенести политические баталии на спортплощадки

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия II Европейских игр в Минске призвал перенести политические баталии на спортплощадки.

«Давайте вместе во благо человечества перенесем все современные политические баталии на спортивные площадки. Давайте только так, через спорт, будем бороться за титул самой мощной державы», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш церемонии открытия II Европейских игр призвал использовать спорт для создания процветающего будущего.

Также сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на церемонии открытия II Европейских игр.