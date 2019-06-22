Гутерреш призвал использовать спорт для создания процветающего будущего
«Рад приветствовать Европейские игры в Минске. Передаю лучшие пожелания более чем четырём тысячам спортсменов из 50 стран, которые принимают участие в Играх», — цитирует ТАСС Гутерреша.
В своей речи он призвал использовать спорт для того, «чтобы построить мирное, процветающее, устойчивое будущее, к которому мы все стремимся».
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на церемонии открытия II Европейских игр.