Гутерреш призвал использовать спорт для создания процветающего будущего

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал участников II Европейских игр в Минске.

«Рад приветствовать Европейские игры в Минске. Передаю лучшие пожелания более чем четырём тысячам спортсменов из 50 стран, которые принимают участие в Играх», — цитирует ТАСС Гутерреша.

В своей речи он призвал использовать спорт для того, «чтобы построить мирное, процветающее, устойчивое будущее, к которому мы все стремимся».

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на церемонии открытия II Европейских игр.

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