Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.
Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции
  • Reuters

«В целом сегодня всё было неплохо. У нас получился продуктивный день. Хотя понять работу шин было непросто, нам всё же удалось многое узнать. Вторая свободная практика получилась достаточно чистой, и нам удалось кое-что сделать, чтобы понять, где сейчас наша машина», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Он отметил, что не смотря на то что он, в основном, готовился именно к предстоящей гонке, команда провела несколько быстрых серий, чтобы увидеть на что способна машина в данных условиях.

«Думаю, сегодня мы сделали всё необходимое. Теперь нужно понять, что мы можем сделать, чтобы прибавить», — добавил россиянин.

По итогам первой тренировки российский гонщик занял 14-е место с отставанием от лидера в 2,588 секунды, а во второй — 15-е, уступив лучшему результату 2,317 секунды.

Ранее сообщалось, что Квят оштрафован потерей мест на стартовой решётке Гран-при Франции.

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