Барбашёв рассказал, когда привезёт Кубок Стэнли в Москву

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал, когда привезёт в Москву Кубок Стэнли.

«Привезу его в Москву в середине августа, точной даты пока назвать не могу», — приводит слова Барбашёва «Чемпионат».

23-летний форвард также отметил, что ближайшее время намерен провести на отдыхе с супругой, после чего займётся переоформлением своих виз.

«Сент-Луис Блюз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В победном для команды плей-офф Барбашёв, выступающий в составе «Блюз» с 2017 года, сыграл 25 матчей и набрал шесть (3 + 3) очков.

Ранее Барбашёв высказал мнение о своём будущем в команде.