Глава ОКР отметил важность развития всех видов спорта в России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о высокой важности развития всех видов спорта на территории страны.

«Мы серьёзно к этому относимся, мы принимаем участие во всех видах соревнований на Европейских играх. Нам важно развивать все виды спорта, у нас ценят спорт и разбираются в нём», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Европейские игры стартовали в Минске 21 июня. Соревнования завершатся 30 июня. В составе сборной России заявлено 223 спортсмена.

Ранее сообщалось, что Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЕИ-2019.