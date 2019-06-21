Глава ОКР отметил важность развития всех видов спорта в России
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- РИА Новости
«Мы серьёзно к этому относимся, мы принимаем участие во всех видах соревнований на Европейских играх. Нам важно развивать все виды спорта, у нас ценят спорт и разбираются в нём», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Европейские игры стартовали в Минске 21 июня. Соревнования завершатся 30 июня. В составе сборной России заявлено 223 спортсмена.
Ранее сообщалось, что Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЕИ-2019.