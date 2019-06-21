Глава ОКР отметил важность развития всех видов спорта в России

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о высокой важности развития всех видов спорта на территории страны.
Глава ОКР отметил важность развития всех видов спорта в России
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мы серьёзно к этому относимся, мы принимаем участие во всех видах соревнований на Европейских играх. Нам важно развивать все виды спорта, у нас ценят спорт и разбираются в нём», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Европейские игры стартовали в Минске 21 июня. Соревнования завершатся 30 июня. В составе сборной России заявлено 223 спортсмена.

Ранее сообщалось, что Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЕИ-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить