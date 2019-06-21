Колобков рассчитывает, что сборная России завоюет порядка 80 медалей на ЕИ-2019

Министр спорта России Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления национальной команды на II Европейских играх, которые проводятся в 2019 году в Минске.

«От нашей сборной на этих Играх можно ждать достойного выступления и высокого места в общекомандном зачёте. Наши спортсмены представлены во всех видах спорта», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он отметил, что были созданы все необходимые условия для подготовки спортсменов к турниру.

«Часть команды выступит на Олимпиаде-2020 в Токио, это будут проверочные соревнования перед Играми. Давайте ждать результатов. Думаю, в районе 70—80 медалей у нас будет», — добавил министр.

Европейские игры стартовали в Минске 21 июня. Соревнования завершатся 30 июня. В составе сборной России заявлено 223 спортсмена.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3×3 победила в стартовом матче на Европейских играх.