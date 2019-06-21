Черчесов считает, что сезон РПЛ стоит начинать раньше

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил мнение, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно начинать раньше.
Черчесов считает, что сезон РПЛ стоит начинать раньше
  • Reuters

«По той же системе «весна-осень» я спокоен: мы играем в одно и то же время года. Единственное, была озвучена идея, и я её поддержал: почему бы не начинать раньше летом? Почти ведь ничего не изменится. Стартуйте на десять дней раньше, вот и еще под два лишних тура время», — цитирует специалиста Sport24.

По его словам, футболисты в любом случае будут отдыхать столько же, сколько и сейчас. 

«Десять-двенадцать дней паузы летом достаточно, чтобы восстановиться чисто психологически (физически они устать не успевают, по большому счёту) и ничего не растерять. И сборы не надо три месяца проводить, чтобы они в форму вошли», — добавил Черчесов.

Ранее Черчесов признался, что растерялся перед началом прямой линии с Владимиром Путиным.

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