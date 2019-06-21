Теннисистка Кербер о победе над Шараповой: с ней всегда непросто играть

Немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу над россиянкой Марией Шараповой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в испанском Санта-Понсе.

«Играть с Марией всегда непросто, особенно во втором круге. Думаю, все получили удовольствие от игры. Мы выложились по полной», — приводит слова немецкой теннисистки официальный сайт WTA.

По её словам, она прибыла на Майорку сыграть с сильнейшими спортсменками мира и одержать как можно больше побед перед Уимблдоном.

«Думаю, мне ещё нужна игровая практика, но я на правильном пути», — добавила Кербер.

Турнир на Майорке стал для Шараповой первым официальным соревнованием с января 2019 года, когда бывшая первая ракетка мира получила травму плеча.

Ранее экс первая ракетка мира Маррей сыграл первый официальный матч после операции на бедре.