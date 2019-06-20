Действующий вице-чемпион «Тур де Франс» Дюмулан пропустит гонку в 2019 году из-за травмы

Голландский велогонщик Том Дюмулан, представляющий немецкую команду Team Sunweb, не сможет принять участие в престижной веломногодневке «Тур де Франс», которая стартует 6 июля в бельгийском Брюсселе, из-за травмы колена.

Об этом сообщает издание Cyclingnews.

28-летний Дюмулан, занявший второе место в общем зачёте предыдущей версии «Тур де Франс», уступив лишь британцу Герайнту Томасу из Team Sky, получил травму в результате падения на пятом этапе «Джиро д’Италия» в мае 2019 года и не успел после неё восстановиться.

За свою профессиональную карьеру Дюмулан выиграл в общей сложности девять этапов на трёхнедельных гонках Мирового тура и становился первым в генеральной классификации «Джиро д’Италия» в 2017 году. Кроме того, голландец является чемпионом мира в командной и индивидуальной гонках с раздельным стартом, а также серебряным призёром летних Олимпийских игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион «Тур де Франс» Томас был госпитализирован после аварии в Швейцарии.