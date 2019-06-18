Действующий победитель «Тур де Франс» Томас госпитализирован после аварии в Швейцарии

Титулованный британский велогонщик Герайнт Томас, выступающий за команду Team Ineos, был госпитализирован после аварии, в которую попал во время четвёртого этапа Тура Швейцарии.

Об этом сообщает официальная страница команды Томаса в социальной сети Twitter.

Отмечается, что после аварии Томас находился в сознании и общался с членами команды. Степень серьёзности повреждений спортсмена в настоящее время неизвестна.

Герайнт Томас является действующим победителем престижной веломногодневки «Тур де Франс» и должен был стать капитаном Team Ineos на её следующей версии, которая стартует 6 июля. Впрочем, теперь участие спортсмена в одной из трёх трёхнедельных гонок Мирового тура в сезоне находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что партнёр Томаса по Team Ineos Крис Фрум не сможет выступить на «Тур де Франс» — 2019 из-за тяжёлой травмы, полученной на тренировке.