Действующий победитель «Тур де Франс» Томас госпитализирован после аварии в Швейцарии

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Титулованный британский велогонщик Герайнт Томас, выступающий за команду Team Ineos, был госпитализирован после аварии, в которую попал во время четвёртого этапа Тура Швейцарии.
Действующий победитель «Тур де Франс» Томас госпитализирован после аварии в Швейцарии
  • © MANUEL GEISSER, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальная страница команды Томаса в социальной сети Twitter.

Отмечается, что после аварии Томас находился в сознании и общался с членами команды. Степень серьёзности повреждений спортсмена в настоящее время неизвестна.

Герайнт Томас является действующим победителем престижной веломногодневки «Тур де Франс» и должен был стать капитаном Team Ineos на её следующей версии, которая стартует 6 июля. Впрочем, теперь участие спортсмена в одной из трёх трёхнедельных гонок Мирового тура в сезоне находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что партнёр Томаса по Team Ineos Крис Фрум не сможет выступить на «Тур де Франс» — 2019 из-за тяжёлой травмы, полученной на тренировке.

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